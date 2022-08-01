Если сняты с военного учета: могут ли выезжать за границу мужчины, освобожденные из тюрьмы

В ГПСУ рассказали, могут ли выезжать за границу мужчины, вышедшие из тюрьмы. Если их к тому времени уже сняли с военного учета.

Госпогранслужба сообщает, что таким лицам выезд заграницу не разрешен. Об этом говориться в законе.

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Выезд мужчинам, отбывшим наказание и не военнообязанным, не разрешен

Такой категории лиц, как граждане Украины, снятые с военного учета в связи с отбыванием наказания за преступление, не предусмотрено п. 2-6 Правил и частью первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", то есть временные ограничения в праве выезда с территории Украины,

– пишут в ГНСУ.

Двойное гражданство и выезд мужчин за границу

Все правила по пересечению границы можно прочитать по ссылке

Законом предусмотрено, что двойное гражданство в Украине не работает. Если у гражданина два паспорта – украинский и иностранный, то на территории нашего государства он является украинцем.

То есть, на территории нашего государства украинец не может пользоваться двумя гражданствами. Чтобы уехать заграницу, он должен быть только гражданином другой страны.

А для этого ему следует подать заявление о прекращении действия украинского паспорта. И только после издания Указа Президента Украины о лишении гражданства человек сможет уехать заграницу.

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