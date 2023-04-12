Многих интересует вопрос, могут ли представители военкоматов вызвать военнообязанных по телефону. Ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич рассказал, законны ли такие действия.

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Могут ли вызвать в военкомат по телефону

По словам юриста, получить номер военнообязанного – не проблема. Звонки по вызову в военкомат являются лишь рекомендательными.

Здесь важно, какой военный статус имеет человек, которому звонят. Ибо кроме военнообязанных есть еще резервисты. Резервисты – это те, кто уже имеет боевой опыт и состоит на отдельном учете. Они проходят службу в военном резерве Вооруженных Сил Украины,

– отметил юрист.

Таким образом, резервисты располагают мобилизационным распоряжением и с момента объявления военного положения должны явиться в ТЦК без вручения повестки. Поэтому в таких случаях военная обязанность так или иначе должна быть исполнена.

В Украине повестки будут выдавать независимо от места жительства

Накануне Кабмин расширил полномочия Территориальных центров комплектования. Теперь военкоматы имеют законные права посылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.

К тому же военкоматы получили право извещать граждан о мобилизации и призывать их: