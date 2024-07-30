Адвокат юридической фирмы Gracers Сергей Савинский рассказал, как накладываются штрафы за неуплату и какие возможные последствия. Штрафы варьируются от 17 000 до 25 500 гривен.

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Какие штрафы ожидают тех, кто не обновил данные в ТЦК

За необновление данных руководитель ТЦК и СП имеет право привлечь лицо к административной ответственности за нарушение правил воинского учета.

Такой штраф накладывается в несколько этапов:

уполномоченное должностное лицо ТЦК и СП составляет протокол в отношении лица, совершившего административное правонарушение, в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается человеку, который привлекается к административной ответственности;

протокол не составляется, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК и СП, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК и СП, подтверждающих документов о получении лицом вызова;

рассмотрение дела происходит в присутствии человека, который привлекается к административной ответственности. В отсутствие человека дело могут рассмотреть только в случаях, когда есть данные о своевременном извещении о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела;

руководитель ТЦК и СП выносит постановление по делу об административном правонарушении. Его вручают или направляют человеку, который привлечен к административной ответственности в течение нескольких дней;

постановление можно обжаловать в судебном или административном порядке в течение 10 дней со дня вынесения или не реализации права на обжалование постановления;

в случае неуплаты штрафа в течение 15 дней со дня вручения постановления о наложении штрафа или в случае обжалования такого постановления (не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения), руководитель ТЦК и СП подает в исполнительную службу заявление об открытии исполнительного производства;

Если человек не оплатит данный штраф, то в отношении него будет открыто исполнительное производство. В таком случае исполнитель будет вынужден осуществлять обращение взыскания на имущество должника,

– отметил Савинский.

Он добавил, что взыскание обращается сначала на средства должника в национальной и иностранной валютах, другие ценности, в том числе на средства на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях.

"Если же у человека нет средств на банковских счетах, то взыскание будет обращаться на движимое имущество должника, включая и транспортное средство. Если у человека нет транспортного средства, то взыскание будет обращаться на другое движимое имущество", – заметил адвокат.

Могут ли забрать единственное жилье

В первую очередь исполнитель должен взимать штраф за счет средств на банковских счетах, а потом уже – за счет движимого имущества должника. Только в случае отсутствия у должника достаточного количества средств исполнитель сможет обратить взыскание другого имущества, включая и недвижимое,

– пояснил адвокат.

Савинский добавил, что существуют случаи, когда недвижимое имущество не может быть обращено к взысканию. Это становится возможным, если сумма, подлежащего взысканию, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы.

"То есть, если у лица имеется единственное жилье и размер взыскания не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, что по состоянию на июнь 2024 года составляет 160 000 грн, то такое жилье и земельный участок, на котором оно расположено, не подлежат взысканию", – заметил он.

Таким образом, максимальный штраф за необновление данных, который составляет 25 500 гривен, не может привести к взысканию единственного жилья должника, если сумма взыскания не превышает указанный предел.

Впрочем, теоретически возможно взыскание на недвижимое имущество только в случае объединения нескольких исполнительных производств в одно, но пока таких случаев не зафиксировано.