Адвокат юридичної фірми Gracers Сергій Савинський розповів, як накладаються штрафи за несплату та які можливі наслідки. Штрафи варіюються від 17 000 до 25 500 гривень.

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Які штрафи очікують на тих, хто не оновив дані в ТЦК

За неоновлення даних керівник ТЦК та СП має право притягнути особу до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку.

Такий штраф накладається у декілька етапів:

уповноважена посадова особа ТЦК та СП складає протокол щодо особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, у двох примірниках, один з яких під розписку вручається людині, яка притягається до адміністративної відповідальності;

протокол не складається, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК та СП, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК та СП, підтвердних документів про отримання особою виклику;

розгляд справи відбувається в присутності людини, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності людини справу можуть розглянути лише у випадках, коли є дані про своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи;

керівник ТЦК та СП виносить постанову по справі про адміністративне правопорушення. Її вручають або надсилають людині, яка притягнута до адміністративної відповідальності упродовж декількох днів;

постанову можна оскаржити в судовому або адміністративному порядку упродовж 10 днів з дня винесення або не реалізації права на оскарження постанови;

у разі несплати штрафу упродовж 15 днів з дня вручення постанови про накладення штрафу або в разі оскарження такої постанови (не пізніше як через 15 днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення), керівник ТЦК та СП подає до виконавчої служби заяву про відкриття виконавчого провадження;

Якщо людина не сплатить даний штраф, то щодо неї буде відкрито виконавче провадження. У такому випадку виконавець буде змушений здійснювати звернення стягнення на майно боржника,

– зазначив Савинський.

Він додав, що стягнення звертається спочатку на кошти боржника у національній та іноземній валютах, інші цінності, у тому числі на кошти на рахунках боржника у банках та інших фінансових установах.

"Якщо ж в людини немає коштів на банківських рахунках, то стягнення буде звертатися на рухоме майно боржника, включаючи і транспортний засіб. Якщо в людини немає транспортного засобу, то стягнення буде звертатися на інше рухоме майно", – зауважив адвокат.

Чи можуть забрати єдине житло

В першу чергу виконавець повинен стягувати штраф за рахунок коштів на банківських рахунках, а потім вже – за рахунок рухомого майна боржника. Лише у разі відсутності в боржника достатньої кількості коштів виконавець зможе звернути стягнення іншого майна, включаючи і нерухоме,

– пояснив адвокат.

Савинський додав, що існують випадки, коли нерухоме майно не може бути звернене до стягнення. Це стає можливим, якщо сума, що підлягає стягненню, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати.

"Тобто, якщо в особи наявне єдине житло і розмір стягнення не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати, що станом на червень 2024 року становить 160 000 грн, то таке житло та земельна ділянка, на якій воно розташоване, не підлягають стягненню", – зауважив він.

Таким чином, максимальний штраф за неоновлення даних, який становить 25 500 гривень, не може призвести до стягнення єдиного житла боржника, якщо сума стягнення не перевищує зазначену межу.

Втім, теоретично можливе стягнення на нерухоме майно лише у разі об'єднання кількох виконавчих проваджень в одне, але наразі таких випадків не зафіксовано.