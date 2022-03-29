Могут перегруппироваться и снова ударить, – Кривонос об отступлении на Киевщине и Черниговщине

Оккупанты отводят отдельные подразделения с территории Киевской и Черниговской областей. Однако российские захватчики могут перегруппироваться и снова ударить.

Об этом заявил генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в эфире 24 канала. Украинцам не надо расслабляться, потому что это может закончиться "большой кровью".

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По словам Кривоноса, то, что оккупанты отводят войска на Черниговщине и Киевщине и проводят перегруппировку, не означает их отказ от намерений относительно Украины.

Они могут сделать перегруппировку и снова ударить. Мы уже неоднократно видели вероломство России по ведению войны и политическим заявлениям,

– подчеркнул генерал.

Кривонос добавил, еще впереди нас ждет много борьбы и работы для освобождения украинских городов и сел.

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