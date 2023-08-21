В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, могут ли мобилизовать ограниченно подходящего. Ведь в военное время действуют другие правовые нормы.
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Решение о пригодности можно обжаловать
По определенным статьям расписание болезней предусматривает формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально", поэтому в военное время ВЛК принимает постановление "пригодное к военной службе" во всех таких случаях, кроме ст. 2-в, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.
Решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в комиссии высшего уровня или суде. Обжалование происходит путем подачи иска или жалобы (в ВЛК высшего уровня) с добавлением справки ВЛК и других медицинских документов. Обжалование постановления военно-врачебной комиссии не останавливает его действие.
Где не могут служить ограниченно пригодные
Приказ Минобороны №402 предусматривает, что ограниченно пригодные не могут служить в:
- десантных войсках;
- плавсостав флота;
- морской пехоте;
- спецсооружениях.
Где могут служить ограниченно пригодные
- частях или подразделениях обеспечения;
- военкоматах (ТЦК и СП);
- учреждениях, организациях, учебных заведениях.