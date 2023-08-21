В Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки рассказали, могут ли мобилизовать ограниченно подходящего. Ведь в военное время действуют другие правовые нормы.

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Заметьте, ограниченная пригодность - это не основание для отсрочки от мобилизации, освобождения от военной службы. В то же время, некоторые особенности этот статус имеет.

Решение о пригодности можно обжаловать

По определенным статьям расписание болезней предусматривает формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально", поэтому в военное время ВЛК принимает постановление "пригодное к военной службе" во всех таких случаях, кроме ст. 2-в, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в комиссии высшего уровня или суде. Обжалование происходит путем подачи иска или жалобы (в ВЛК высшего уровня) с добавлением справки ВЛК и других медицинских документов. Обжалование постановления военно-врачебной комиссии не останавливает его действие.

Где не могут служить ограниченно пригодные

Приказ Минобороны №402 предусматривает, что ограниченно пригодные не могут служить в:

десантных войсках;

плавсостав флота;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Где могут служить ограниченно пригодные

частях или подразделениях обеспечения;

военкоматах (ТЦК и СП);

учреждениях, организациях, учебных заведениях.