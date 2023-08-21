В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки розповіли, чи можуть мобілізувати обмежено придатного. Адже у воєнний час діють інші правові норми.

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Зауважте, обмежена придатність — це не підстава для відстрочки від мобілізації, звільнення з військової служби. Водночас деякі особливості цей статус має.

Рішення щодо придатності можна оскаржувати

За певними статтями розклад хвороб передбачає формулювання "обмежена придатність чи придатність визначається індивідуально", тому у воєнний час ВЛК ухвалює постанову "придатний до військової служби" у всіх таких випадках, окрім ст. 2-в, 4-в, 5-в, 13-в, 14-в, 17-в, 21-в, 22-в.

Рішення військово-лікарської комісії можна оскаржити в комісії вищого рівня або суді. Оскарження відбувається шляхом подання позову або скарги (до ВЛК вищого рівня) з долученням довідки ВЛК та інших медичних документів. Оскарження постанови військово-лікарської комісії не зупиняє її дію.

Де не можуть служити обмежено придатні

Наказ Міноборони № 402 передбачає, що обмежено придатні не можуть служити в:

десантних військах;

плавскладі флоту;

морській піхоті;

спецспорудах.

Де можуть служити обмежено придатні

частинах або підрозділах забезпечення;

військкоматах (ТЦК та СП);

установах, організаціях, навчальних закладах.