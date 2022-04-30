В руки российских оккупантов в Луганской области попали несколько контейнеров с формой Вооруженных сил Украины. Враг решил использовать находку для осуществления своих преступных намерений.

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Провокации россиян в форме ВСУ

Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, оккупанты готовятся использовать форму наших героев с целью их дискредитации. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Надо быть готовыми к тому, что они украдут гражданский автомобиль с надписью "волонтеры" и будут пытаться проехать наши блокпосты, а возможно даже их расстрелять,

– сказал Гайдай.

Также он предположил, что оккупанты могут попытаться продвинуться вглубь и разведывать важную информацию, или наносить нашим ребятам неожиданный удар.

Ситуация в Луганской области

Как сообщил Сергей Гайдай, 30 апреля из Лисичанска и Северодонецка удалось эвакуировать 40 украинцев. Эвакуация из Попасной приостановлена – продолжается проверка безопасности маршрута.

На 9 мая оккупанты готовят не только парад той техники и личного состава, которым чудом удалось вернуться из Украины. В этот день враг планирует накрыть Луганскую область артподготовкой.

Враг нанес удар по Камышевахе. Снаряды россиян попали в школу и здание сельсовета. Информация о пострадавших уточняется. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек.

Россияне совершают очередное преступление. Они настолько лихорадочно ищут пополнение своих потерь, что начали мобилизовывать пожилых людей и подростков. В частности стало известно о мобилизации молодых парней на оккупированной территории Луганской области.

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