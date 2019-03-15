Могут ли прифронтовые аэропорты восстановить работу: в Госслужбе назвали условие

Запустить прифронтовые аэропорты "Мариуполь" или "Бердянск" для гражданской авиации можно при определенном условии – после уменьшения буферной зоны военного конфликта, поскольку это может быть опасно.

Такое мнение высказал председатель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук, передает сайт "Сегодня".

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Бильчук подчеркнул, что если аэропорт примет решение о возобновлении своей работы, то для начала необходимо иметь все сертификаты и соответствовать требованиям по безопасности.

Необходимо учитывать, что возле аэропортов, которые находятся рядом с зоной конфликта, существует буферная зона. Поэтому если будет принято решение и будут факторы, которые позволят уменьшить буферную зону аэропортов, то только тогда будет приниматься решение о возобновлении деятельности этих аэропортов,

– отметил Бильчук.

Бильчук отметил, что сейчас проводится работа по изучению возможности запустить аэропорт "Мариуполь" для гражданской авиации. Однако восстановление аэропорта Мариуполя, по его словам, "невозможно в связи с безопасностью".