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      Могут ли прифронтовые аэропорты восстановить работу: в Госслужбе назвали условие

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      Аэропорт "Мариуполь"
      Аэропорт "Мариуполь" / businessvisit.com.ua

      Запустить прифронтовые аэропорты "Мариуполь" или "Бердянск" для гражданской авиации можно при определенном условии – после уменьшения буферной зоны военного конфликта, поскольку это может быть опасно.

      Такое мнение высказал председатель Государственной авиационной службы Украины Александр Бильчук, передает сайт "Сегодня".

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      Бильчук подчеркнул, что если аэропорт примет решение о возобновлении своей работы, то для начала необходимо иметь все сертификаты и соответствовать требованиям по безопасности.

      Необходимо учитывать, что возле аэропортов, которые находятся рядом с зоной конфликта, существует буферная зона. Поэтому если будет принято решение и будут факторы, которые позволят уменьшить буферную зону аэропортов, то только тогда будет приниматься решение о возобновлении деятельности этих аэропортов,
      – отметил Бильчук.

      Бильчук отметил, что сейчас проводится работа по изучению возможности запустить аэропорт "Мариуполь" для гражданской авиации. Однако восстановление аэропорта Мариуполя, по его словам, "невозможно в связи с безопасностью".

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      Теги: Новости Украины авиация Война на Донбассе
      Источник: 24 Канал
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