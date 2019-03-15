Чи можуть прифронтові аеропорти відновити роботу: у Держслужбі назвали умову

Запустити прифронтові аеропорти "Маріуполь" чи "Бердянськ" для цивільної авіації можна за певної умови – після зменшення буферної зони військового конфлікту, оскільки це може бути небезпечно.

Таку думку висловив голова Державної авіаційної служби України Олександр Більчук, передає сайт "Сегодня".

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Більчук наголосив, що якщо аеропорт ухвалить рішення про відновлення своєї роботи, то для початку необхідно мати всі сертифікати і відповідати вимогам з безпеки.

Необхідно враховувати, що біля аеропортів, які знаходяться поруч із зоною конфлікту, існує буферна зона. Тому якщо буде ухвалене рішення і будуть чинники, які дозволять зменшити буферну зону аеропортів, то лише тоді буде прийматися рішення про відновлення діяльності цих аеропортів,

– зазначив Більчук.

Більчук зазначив, що зараз проводиться робота з вивчення можливості запустити аеропорт "Маріуполь" для цивільної авіації. Проте відновлення аеропорту Маріуполя, за його словами, "неможливе у зв'язку з безпекою".