Аеропорт "Ужгород" здійснить свій перший рейс після 3 років перерви

Польоти за маршрутом Ужгород – Київ відновляться з 15 березня. Їх виконуватиме компанія "Мотор-Січ", яка раніше вже обслуговувала даний маршрут. Це буде перший рейс з аеропорту Ужгорода після трирічної перерви.

Рейси компанії літатимуть за цим маршрутом раз на тиждень щоп'ятниці. Вже відомі ціни на квитки, вони варіюватимуться в діапазоні від 699 до 3500 гривень в одну сторону.

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Президент України Петро Порошенко прокоментував відновлення роботи аеропорту на своїй сторінці у Facebook. Він зазначив, що після домовленостей з президентом Словаччини Андреєм Кіскою регулярне авіаційне сполучення з Ужгородом та прилегла інфраструктура будуть відновлені.

До чого тут Словаччина?Особливістю аеропорту Ужгорода є те, що літаки злітають і заходять на посадку через повітряний простір Словаччини.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт "Ужгород" припинив роботу в лютому 2016 року. Тоді Державіаслужба призупинила дію сертифіката аеропорту на обслуговування пасажирських авіарейсів у зв'язку з виявленими порушеннями правил безпеки.

17 грудня 2018 року Європейська агенція з авіаційної безпеки (EASA) сертифікувала Державне підприємство "Украерорух" на відповідність нормам ЄС, що дозволило відновити роботу аеропорту "Ужгород".