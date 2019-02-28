У Індії застрягли українці: коли вони зможуть повернутися додому

Тисячі туристів застрягли в аеропортах азійських країн через те, що Пакистан тимчасово закривав повітряний простір над країною. Частині українців, які не можуть вилетіти з аеропорту Делі, вже перебронювали квитки на 2 березня.

Директор департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев заявив, що через безпекову ситуацію було скасовано рейс Делі-Астана, яким мали летіти наші громадяни, пише "Укрінформ".

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Наразі щонайменше 12 осіб, а можливо й до 20-ти, перебувають в аеропорту. Український консул також в аеропорту, він вирішує питання щодо перебронювання квитків, аби відправити людей якомога швидше.

Частина людей буде відправлена післязавтра точно, а якщо вдасться, можливо, й раніше,

– наголосив Погорельцев.

До вильоту всіх наших співвітчизників розмістять в готелях. Консул пообіцяв максимально забезпечити українців усім необхідним.

Погорельцев також сказав, що на допомогу консулу в аеропорт виїхали працівники посольства України в Делі, щоб максимально оперативно вирішити питання щодо відправки людей і забезпечити їм нормальні умови очікування вильоту.

Що сталось між Індією та Пакистаном?26 лютого Індія завдала авіаудару по бойовиках біля пакистанського міста Балакот. Операцію провели за 80 кілометрів від лінії розмежування, яка фактично є кордоном між підконтрольними Індії і Пакистанові частинами регіону Кашмір. Внаслідок авіаудару, за даними індійської влади, було знищено багато бойовиків, включно з їхніми ватажками.



Влада Індії заявила, що удар був попереджувальним після нападу смертника, який стався 14 лютого. Тоді на підконтрольній Індії частині Кашміру смертник на автомобілі в'їхав у військовий конвой, який перевозив солдатів. Внаслідок теракту загинули 44 індійських військових.



У відповідь на дії Індії Пакистан підняв у небо бойові літаки та ліквідував два індійських винищувачі. Наслідком конфлікту стало закриття країнами повітряного простору. Пакистан повністю зупинив внутрішні та міжнародні авіарейси в аеропортах Ісламабаду, Лахора, Мултана, Фейсалабаду, Сиалкота. Індія обмежилась закриттям повітряного простору для транзитних літаків лише над містом Амрітсар.