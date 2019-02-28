В Индии застряли украинцы: когда они смогут вернуться домой

Тысячи туристов застряли в аэропортах азиатских стран из-за того, что Пакистан временно закрывал воздушное пространство над страной. Часть украинцев, которые не могут вылететь из аэропорта Дели, уже перебронировали билеты на 2 марта.

Директор департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев заявил, что из-за ситуацию безопасности был отменен рейс Дели – Астана, на котором должны были лететь наши граждане, пишет "Укринформ".

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Сейчас минимум 12 человек, а возможно и до 20-ти, находятся в аэропорту. Украинский консул также в аэропорту, он решает вопрос относительно перебронирования билетов, чтобы отправить людей как можно быстрее.

Часть людей будут отправлены послезавтра точно, а если удастся, возможно, и раньше,

– подчеркнул Погорельцев.

До вылета всех наших соотечественников разместят в гостиницах. Консул пообещал максимально обеспечить украинцев всем необходимым.

Погорельцев также сказал, что на помощь консулу в аэропорт выехали сотрудники посольства Украины в Дели, чтобы максимально оперативно решить вопрос по отправке людей и обеспечить им нормальные условия ожидания вылета.

Что случилось между Индией и Пакистаном?26 февраля Индия нанесла авиаудар по боевикам возле пакистанского города Балакот. Операцию провели за 80 километров от линии разграничения, которая фактически является границей между подконтрольными Индии и Пакистану частями региона Кашмир. В результате авиаудара, по данным индийских властей, были уничтожены много боевиков, включая их вожаков.



Власти Индии заявили, что удар был предупредительным после нападения смертника, который произошел 14 февраля. Тогда на подконтрольной Индии части Кашмира смертник на автомобиле въехал в военный конвой, который перевозил солдат. В результате теракта погибли 44 индийских военных.



В ответ на действия Индии Пакистан поднял в небо боевые самолеты и ликвидировал два индийских истребителя. Следствием конфликта стало закрытие странами воздушного пространства. Пакистан полностью остановил внутренние и международные авиарейсы в аэропортах Исламабада, Лахора, Мултана, Фейсалабада, Сиалкота. Индия ограничилась закрытием воздушного пространства для транзитных самолетов только над городом Амритсар.