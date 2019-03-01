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      Аэропорт "Ужгород" совершит свой первый рейс после 3 лет перерыва

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      После 3 лет перерыва аэропорт Ужгорода снова заработает
      После 3 лет перерыва аэропорт Ужгорода снова заработает / Ashley Allen

      Полеты по маршруту Ужгород – Киев возобновятся с 15 марта. Их будет выполнять компания "Мотор-Сич", которая ранее обслуживала данный маршрут. Это будет первый рейс из аэропорта Ужгорода после трехлетнего перерыва.

      Рейсы компании будут летать по этому маршруту раз в неделю по пятницам. Уже известны цены на билеты, они будут варьироваться в диапазоне от 699 до 3500 гривен в одну сторону.

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      Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал возобновление работы аэропорта на своей странице в Facebook. Он отметил, что после договоренностей с президентом Словакии Андреем Киской регулярное авиационное сообщение с Ужгородом и прилегающая инфраструктура будут восстановлены.

      Для чего было вести переговоры со Словакией?Особенностью аэропорта Ужгорода является то, что самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

      Напомним, Международный аэропорт "Ужгород" прекратил работу в феврале 2016 года. Тогда Госавиаслужба приостановила действие сертификата аэропорта на обслуживание пассажирских авиарейсов в связи с выявленными нарушениями правил безопасности.

      17 декабря 2018 года Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сертифицировало Государственное предприятие "Украэрорух" на соответствие нормам ЕС, что позволило возобновить работу аэропорта "Ужгород".

       

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости Закарпатья Ужгород авиация
      Источник: 24 Канал
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