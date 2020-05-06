Могут ли украинцы ездить на заработки за границу: объяснение Кулебы

МИД Украины не принимал запрета на выезд сезонных рабочих. Поэтому украинцы имеют возможность ездить на заработки за границу. Однако для выезда нужно решить множество логистических проблем.

Жодної заборони на виїзд сезонних робітників чи трудових мігрантів МЗС не ухвалювало, заборони як такої не існує, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1".

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За його словами, віцепрем'єр Вадим Пристайко отримав доручення від глави уряду. Він відповідає за питання виїзду робітників за кордон на роботи.

Він опікується тим, щоб в умовах пандемії виїзд громадян за кордон з трудовою метою відбувався з мінімальними ризиками для їхнього здоров'я і логістичними складнощами,

– пояснив Кулеба.

Та додав, що через відсутність регулярного авіасполучення людям для виїзду треба вирішити велику кількість логістичних проблем. Зокрема, як і коли українці повертатимуться назад, чи матимуть медичне страхування, працюючи за кордоном.

Кулеба запевняє, що зі завершенням пандемії ситуація повернеться до звичного режиму. Однак наразі слід вдаватися до посилених заходів безпеки.

Проблема заробітчан та закритого кордону: основне

Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилають в Україну.

Відповідні запити надсилають в Україну. Уряд переконаний , що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов. Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.

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Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 каналу