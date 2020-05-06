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      При каких условиях правительство готово отпустить заробитчан за границу: объяснение Шмыгаля

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      Шмыгаль прокомментировал проблему выезда заробитчан за границу
      Шмыгаль прокомментировал проблему выезда заробитчан за границу / Коллаж 24 канала

      В условиях кризиса и роста спроса на украинских работников Украина получила возможность стать на сильную переговорную позицию. Поэтому теперь Кабмин будет ставить перед зарубежными работодателями, которые хотят принять украинских заробитчан на сезонные работы, ряд требований.

      Об этом рассказал в интервью "Украинскому радио" премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

      К теме МАУ спецрейсом отвезет украинских заробитчан в Германию: детали

      По его словам, мировой кризис стимулировал рост спроса на работников из Украины. Поэтому и европейские частные компании, и представители правительственных организаций обращаются к Украине "с просьбой помочь с людьми для усиления в различных сферах экономики".

      Украина сегодня стала в сильную переговорную позицию в отношении своих людей. Мы впервые получили возможность обеспечить людям нормальные цивилизованные условия работы в Европе,
      – считает Шмыгаль.

      Среди этих условий руководитель украинского правительства указал:

      • Страхование,
      • Официальную оплату труда,
      • Достойные условия проживания,
      • Гарантию лечения, в том числе в случае инфицирования коронавирусом.

      Мы ведем переговоры, чтобы контракты были не менее чем на 3 месяца, потому что для Украины важно остановить так называемый "туризм", когда человек ездит на две недели туда – обратно,
      – добавил Шмыгаль.

      Именно из-за такого "туризма" в Украине может очень быстро случиться вспышка коронавируса, поэтому позаботиться следует не только о людях, которые поедут на заработки, но и о тех, кто останется в Украине.

      Шмыгаль также напомнил, что правительство работает и над "созданием большого количества рабочих мест", что "важно не только для людей, которые вернулись с заработков, но и для тех, кто потерял работу в Украине из-за карантина". Однако и уточнил при этом, что на этих рабочих местах не будет "космических зарплат".

      Проблема работников и закрытой границы: в чем суть 

      • Большинство стран еще в марте закрыли свои границы для противостояния распространению коронавируса. Но сейчас многие из них готовы принимать рабочих и отправляют в Украину соответствующие запросы.
      • Позиция правительства: рассматривать каждый такой запрос отдельно, а решение принимать на основе эпидемиологической ситуации в конкретной стране и соблюдения определенных условий.
      • В общем Кабмин разработал 5 этапов выхода из карантина, однако об открытии границ информации в плане правительства нет.

      Новейшее крепостничество Как власть сдерживает украинцев от зарубежных заработков

      граница
      Где можно пересечь границу Украины / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Заробитчане Европа Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины Новости Украины
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