За яких умов уряд готовий відпустити заробітчан за кордон: пояснення Шмигаля

В умовах кризи та зростання попиту на українських працівників Україна отримала змогу стати на сильну переговорну позицію. Тож тепер Кабмін ставитиме перед закордонними роботодавцями, які хочуть прийняти українських заробітчан на сезонні роботи, низку вимог.

Про це розповів в інтерв’ю "Українському радіо" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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За його словами, світова криза стимулювала зростання попиту на працівників з України. Тож і європейські приватні компанії, і представники урядових організацій звертаються до України "з проханням допомогти з людьми для підсилення у різних сферах економіки".

Україна сьогодні стала в сильну переговорну позицію щодо своїх людей. Ми вперше отримали змогу забезпечити людям нормальні цивілізовані умови роботи в Європі,

– вважає Шмигаль.

Серед цих умов керівник українського уряду вказав:

Страхування,

Офіційну оплату праці,

Гідні умови проживання,

Гарантія лікування, зокрема й у випадку інфікування коронавірусом.

Ми ведемо перемовини, щоб контракти були не менш як на 3 місяці, бо для України важливо зупинити так званий "туризм", коли людина їздить на два тижні туди – назад,

– додав Шмигаль.

Саме через такий "туризм" в Україні може дуже швидко статися спалах коронавірусу, тож подбати слід не лише про людей, які поїдуть на заробітки, а й про тих, хто залишиться в Україні.

Шмигаль також нагадав, що уряд працює й над "створенням великої кількості робочих місць", що "важливо не лише для людей, які повернулися із заробітків, але й для тих, хто втратив роботу в Україні через карантин". Однак і уточнив при цьому, що на цих робочих місцях не буде "космічних зарплат".

Проблема заробітчан та закритого кордону: у чому суть

Більшість країн ще у березні закрили свої кордони для протистояння поширенню коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників і надсилають в Україну відповідні запити.

і надсилають в Україну відповідні запити. Позиція уряду: розглядати кожен такий запит окремо, а рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.

розглядати кожен такий запит окремо, а рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов. Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.

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Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 каналу