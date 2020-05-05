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      МАУ спецрейсом відвезе українських заробітчан до Німеччини: деталі

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      Заробітки в Німеччині: МАУ виконає спецрейс для українських заробітчан
      МАУ здійснить рейс у Німеччину, аби відвезти туди українських заробітчан / flyuia.com

      Літак компанії "Міжнародні авіалінії України" 5 травня здійснить спеціальний пасажирський рейс з Києва до Франкфурта. На борту перебуватимуть українці, які мають легальні документи на роботу в Німеччині.

      Цей спецрейс МАУ входить до програми перевезення українських громадян за кордон за трудовими контрактами, пише пресслужба авіакомпанії. Для виїзду на сезонні заробітки українці також повинні мати легальні документи і спеціальну страхівку.

      Важливо Спецрейси МАУ: хто може повернутися в Україну літаком і вилетіти за кордон

      До обов’язкових умов подорожі належать: наявність трудової візи, контракту строком від 3 місяців і медичної страховки, в тому числі на випадок COVID-19. До перевезення приймаються лише офіційно працевлаштовані громадяни, виїзд яких за кордон не є епідеміологічним ризиком,
      – розповіли у МАУ.

      У компанії додали, що наразі отримали замовлення на здійснення чартерних перевезень заробітчан до Німеччини, Великої Британії, Фінляндії, Швеції, Польщі.

      Які спецрейси з українцями вже здійснювала МАУ? 

      • До Великої Британії. Авіакомпанія МАУ вдень 29 квітня перше скасувала рейс "Київ – Лондон" із заробітчанами: сталося це через заборону Державіаслужби. Однак, вже ввечері стало відомо, що літак таки випустили і люди змогли потрапити до Британії.
      • 27 квітня до Гельсінкі літаком МАУ з аеропорту Бориспіль відправилися сезонні робітники на фермерські господарства.

      Зауважимо, на початку карантину компанія "Міжнародні авіалінії України" попередила про вимушене скасування регулярних рейсів до 11 травня включно.

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Заробітчани авіація МАУ
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