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      Спецрейси МАУ: хто може повернутися в Україну літаком і вилетіти за кордон

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      Спецрейси МАУ в Україну і за кордон – хто може сісти на літак
      Хто може скористатися спецрейсами МАУ / Фото 24 каналу

      Авіакомпанія МАУ виконає одинадцять спеціальних міжнародних рейсів для повернення українців додому. У компанії пояснили, за яких умов можна буде потрапити на борт.

      Спецрейсами в Україну зможуть повернутися її громадяни та нерезиденти, які мають право в’їзду. Про це повідомила МАУ на своїй сторінці у фейсбуці.

      Детальніше МАУ виконає спецрейси для повернення українців: коли й звідки

      Хто зможе скористатися спецрейсами

      • Купити квиток з вильотом з Києва можуть громадяни країн призначення і нерезиденти, що мають право в’їзду до цих територій.
      •  Купити квиток з вильотом до Києва можуть громадяни України і нерезиденти, що мають право в’їзду до України.

      Наразі на сайті авіакомпанії відкрили продаж квитків на такі рейси:

      • 1 травня: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ;
      • 3 травня: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;
      • 5 травня: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;
      • 7 травня: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;
      • 9 травня: Мюнхен – Київ.

      Важливо. Усі, хто повертатимуться в Україну з-за кордону обов'язково повинні будуть пройти 14-денну обсервацію. За дотриманням її умов слідкуватимуть правоохоронці.

      Польоти МАУ під час карантину

      • На початку карантину "Міжнародні авіалінії України" попередила про вимушене скасування рейсів до 11 травня включно.
      • Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян. У поверненні наших громадян активну участь брали компанії МАУ і SkyUp.
      • Авіакомпанія МАУ завершила програму спеціальних польотів з евакуації українців 30 березня. Останнім у Бориспіль 29 березня прибув рейс з Бангкока. 
      • Авіакомпанія МАУ вдень 29 квітня скасувала рейс "Київ – Лондон" із заробітчанами: сталося це через заборону Державіаслужби. Однак, вже ввечері стало відомо, що літак таки випустять і люди зможуть потрапити до Британії.
      • 27 квітня до Гельсінкі літаком МАУ з аеропорту Бориспіль відправилися сезонні робітники на фермерські господарства.
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Заробітчани Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 МЗС України Евакуація українців авіація МАУ Новини України
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