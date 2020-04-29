Спецрейси МАУ: хто може повернутися в Україну літаком і вилетіти за кордон
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Авіакомпанія МАУ виконає одинадцять спеціальних міжнародних рейсів для повернення українців додому. У компанії пояснили, за яких умов можна буде потрапити на борт.
Спецрейсами в Україну зможуть повернутися її громадяни та нерезиденти, які мають право в’їзду. Про це повідомила МАУ на своїй сторінці у фейсбуці.
Детальніше МАУ виконає спецрейси для повернення українців: коли й звідки
Хто зможе скористатися спецрейсами
- Купити квиток з вильотом з Києва можуть громадяни країн призначення і нерезиденти, що мають право в’їзду до цих територій.
- Купити квиток з вильотом до Києва можуть громадяни України і нерезиденти, що мають право в’їзду до України.
Наразі на сайті авіакомпанії відкрили продаж квитків на такі рейси:
- 1 травня: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ;
- 3 травня: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;
- 5 травня: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;
- 7 травня: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;
- 9 травня: Мюнхен – Київ.
Важливо. Усі, хто повертатимуться в Україну з-за кордону обов'язково повинні будуть пройти 14-денну обсервацію. За дотриманням її умов слідкуватимуть правоохоронці.
Польоти МАУ під час карантину
- На початку карантину "Міжнародні авіалінії України" попередила про вимушене скасування рейсів до 11 травня включно.
- Загалом Україна за час карантину евакуювала з різних країн світу майже 145 тисяч своїх громадян. У поверненні наших громадян активну участь брали компанії МАУ і SkyUp.
- Авіакомпанія МАУ завершила програму спеціальних польотів з евакуації українців 30 березня. Останнім у Бориспіль 29 березня прибув рейс з Бангкока.
- Авіакомпанія МАУ вдень 29 квітня скасувала рейс "Київ – Лондон" із заробітчанами: сталося це через заборону Державіаслужби. Однак, вже ввечері стало відомо, що літак таки випустять і люди зможуть потрапити до Британії.
- 27 квітня до Гельсінкі літаком МАУ з аеропорту Бориспіль відправилися сезонні робітники на фермерські господарства.
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