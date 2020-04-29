Спецрейсы МАУ: кто может вернуться в Украину самолетом и вылететь за границу

Авиакомпания МАУ выполнит одиннадцать специальных международных рейсов для возвращения украинцев домой. В компании объяснили, при каких условиях можно будет попасть на борт.

Спецрейсами в Україну зможуть повернутися її громадяни та нерезиденти, які мають право в’їзду. Про це повідомила МАУ на своїй сторінці у фейсбуці.

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Хто зможе скористатися спецрейсами

Купити квиток з вильотом з Києва можуть громадяни країн призначення і нерезиденти, що мають право в’їзду до цих територій.

Купити квиток з вильотом до Києва можуть громадяни України і нерезиденти, що мають право в’їзду до України.

Наразі на сайті авіакомпанії відкрили продаж квитків на такі рейси:

1 травня : Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ;

: Амстердам – Київ, Тель-Авів – Київ; 3 травня: Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ;

Женева – Київ, Дубай – Київ, Шарм-ель-Шейх – Київ; 5 травня: Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ;

Торонто – Київ, Дортмунд – Київ, Прага – Київ; 7 травня: Мадрид – Київ, Мілан – Київ;

Мадрид – Київ, Мілан – Київ; 9 травня: Мюнхен – Київ.

Важливо. Усі, хто повертатимуться в Україну з-за кордону обов'язково повинні будуть пройти 14-денну обсервацію. За дотриманням її умов слідкуватимуть правоохоронці.

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