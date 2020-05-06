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      Чи можуть українці їздити на заробітки за кордон: пояснення Кулеби

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      Заробітки українців за кордоном: заборон на виїзд немає
      Кулеба прокоментував можливість виїзду українців на заробітки за кордон / rbc.ua

      МЗС України не ухвалювало заборони на виїзд сезонних робітників. Тому українці мають можливість їздити на заробітки за кордон. Однак для виїзду потрібно вирішити велику кількість логістичних проблем.

      Жодної заборони на виїзд сезонних робітників чи трудових мігрантів МЗС не ухвалювало, заборони як такої не існує, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Сніданку з 1+1".

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      За його словами, віцепрем'єр Вадим Пристайко отримав доручення від глави уряду. Він відповідає за питання виїзду робітників за кордон на роботи.

      Він опікується тим, щоб в умовах пандемії виїзд громадян за кордон з трудовою метою відбувався з мінімальними ризиками для їхнього здоров'я і логістичними складнощами,
      – пояснив Кулеба.

      Та додав, що через відсутність регулярного авіасполучення людям для виїзду треба вирішити велику кількість логістичних проблем. Зокрема, як і коли українці повертатимуться назад, чи матимуть медичне страхування, працюючи за кордоном.

      Кулеба запевняє, що зі завершенням пандемії ситуація повернеться д звичного режиму. Однак наріз слід вдаватися до посилених заходів безпеки.

      Проблема заробітчан та закритого кордону: основне

      • Більшість країн ще у березні закрили свої кордони через поширення коронавірусу. Але зараз чимало з них готові приймати робітників. Відповідні запити надсилаютьв Україну. 
      • Уряд переконаний, що слід розглядати кожен такий запит окремо. Рішення приймати на основі епідеміологічної ситуації у конкретній країні та дотримання певних умов.
      • Загалом Кабмін розробив 5 етапів виходу з карантину, проте про відкриття кордонів інформації у плані уряду немає.

      До теми Як влада стримує українців від закордонних заробітків

      Кордон
      Де можна перетнути кордон України / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України МЗС України Європа Дмитро Кулеба – новини Заробітчани
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