Журналист спросил Владимира Зеленского не только о его работе во время войны, но и о семье. В частности, его интересовало, готова ли семья президента ехать из Украины.

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Зеленский отмечает, что должен оставаться в Украине

Журналист задал вопрос, который Владимир Зеленский, по-видимому, и не слышал от своих детей. Он звучал так: "Что вы отвечаете своим детям, когда они говорят: "Папа, нам нужно ехать из Украины?". На это президент ответил просто.

Мои дети говорят, что я должен оставаться здесь. Они не должны тратить прекрасное время своего детства, пытаясь убедить отца покинуть собственную страну.

– подчеркнул он.

Также он ответил на интересующий многих немцев вопрос. Речь идет о том, как он выдерживает все это и спит ли хотя бы когда-нибудь.

На всех оккупированных территориях страны, а также там, где до сих пор развевается наш желто-голубой флаг, люди спят мало. Мы уже две недели защищаем свою страну,

– сказал Зеленский.

В интервью Владимир Зеленский также рассказал о блокаде Мариуполя, переговорах с Россией, а также о нахождении в "московском списке на уничтожение".

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