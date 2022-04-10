"На моих глазах убили дочь": история женщины, чьих родных убили оккупанты
Источник:BBC
Виктория Коваленко и ее муж Петр решили уехать из Чернигова, чтобы обезопасить детей. Семья пыталась вывезти 12-летнюю Веронику и 1-летнюю Варвару.
Трагедия произошла через 9 дней после начала войны. Семья выехала из окрестностей города и доехала до села Ягодное.
Важно "Цифры будут неизбежно расти": количество погибших от удара по вокзалу Краматорска выросло до 52
Оккупанты убили мужчину до старшей дочери Виктории
У деревни, до которой доехала семья, путь им загородили камни. Муж вышел и стал их оттягивать. И через несколько секунд авто обстреляли.
Был взрыв или какие-то выстрелы. Меня оглушило. Разлетелось заднее стекло. Муж крикнул: выходи из машины!
– вспомнила женщина.
Обломок порезал Виктории голову, она истекала кровью. Увидев это, ее 12-летняя Вероника (дочери от первого брака) начала кричать, у нее дрожали руки и девочка вышла из автомобиля. Виктория последовала за ней.
"Потом увидела, как она упала. Когда подошла поближе, у нее уже не было головы", – вспомнила этот ужас Виктория.
Говорит, что в машину попал российский снаряд и вспыхнул пожар.
"Я пыталась сохранять спокойствие, держала на руках младшую дочь. Нужно было найти безопасное место", – вспомнила женщина.
Она больше не видела своего мужа Петра, но его молчание дало понять – он тоже погиб.
Автомобиль семьи после атаки врагов.
Виктория с младшей дочерью попали в плен к оккупантам
Сутки Виктория и ее 1-летняя дочь пытались выжить – они прятались в припаркованном автомобиле, но началась стрельба. Тогда женщина с ребенком убежала в маленькое здание, где были солдаты. На следующий день оккупалнты отвезли ее в село Ягодное.
Там они 24 дня сидели в подвале местной школы. Люди умирали от нехватки лекарства и без медпомощи.
Света не было, поэтому пользовались свечами. Им не хватало воздуха, ведь в комнате было, по словам женщины, 40 человек.
От нехватки движения у людей кровоточили вены, им делали повязки.Обратите внимание! Женщина попросила первого мужа сфотографировать место трагедии, однако там едва можно узнать людей. После просьбы ей разрешили похоронить мужа и дочь.
12-летняя дочь Виктории
Виктория с покойным мужем
Сейчас Виктория и дочь во Львове. Женщина ответила на вопрос, что она сказала бы людям, которые сделали это с ее семьей.
"Если бы мне дали возможность застрелить Путина, я бы это сделала. Рука бы не дрогнула", – ответила женщина.
Могила ее дочери и мужа