Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой: родители оккупантов призывают к мародерству

Служба безопасности Украины перехватила разговор российского оккупанта с отцом. Тот ему дал "наставления" мародерить – снимать генераторы с автомобилей украинцев.

Сам оккупант жаловался, что платят ему меньше денег, чем обещали. Он надеялся на выплату 280 тысяч рублей, а получил 100 тысяч, поэтому отец посоветовал ему "выкручиваться".

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"Снимай генераторы"

Отец оккупанта дал своему сыну совет – воровать запчасти с автомобилей, на что тот рассказал, что с этим тяжело – дорогие авто или уничтожают, или командиры забирают их себе. Хотя захватчик отметил, что и сам думал о воровстве запчастей. Как пример, оккупант, который сейчас находится под Харьковом, рассказал, как они расстреляли авто Audi.

Поэтому "изобретательный папаша" советует сыну снимать генераторы с автомобилей, если те уцелели, потому что их можно продать в России за 10 – 20 тысяч рублей.

Такой позор и низость оккупантов объясняется одной из фраз отца в начале разговора:

"Не высовывайся! Мой спонсор должен нарубить бабла и вернуться домой", – говорит папа оккупанта.

Разговор отца с оккупантом: смотрите видео (осторожно, присутствует ненормативная лексика, 18+)

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