Глава исполнительного комитета реформ, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили встретился со своим кумом и бывшим президентом Украины Виктором Ющенко.

Соответствующее фото со встречи Саакашвили опубликовал на своей странице в фейсбуке. Пост уже прокомментировали почти тысяча пользователей и отлайкали более 10 тысяч.

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У меня в гостях в хатынке мой старый друг и кум, который крестил моего сына Николая,

– подписал фото Саакашвили и продублировал на русском языке.

Именно во время Оранжевой Революции в 2004-м Саакашвили впервые появился в украинском политическом пространстве. Тогда он стоял на Майдане и поддерживал своего друга Виктора Ющенко. Через два года Ющенко и известная балерина Нино Ананиашвили стали крестными родителями второго сына Саакашвили Николоза.

Добавим, что Саакашвили часто на своей фейсбук-странице публикует фото с известными в Украине людьми. Так, в октябре 2019 года он сменил квартиру в Одессе и устроил шумное новоселье. На праздник к нему пришли юморист Олег Филимонов, журналист Валерий Хаит и режиссер Олег Сенцов, которого уже тогда освободили из российского плена.



Саакашвили и Украина: главные даты / Инфографика 24 канала