Голова виконавчого комітету реформ, експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі зустрівся зі своїм кумом та колишнім президентом України Віктором Ющенком.

Відповідне фото із зустрічі Саакашвілі опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Пост вже прокоментували майже тисяча користувачів і відлайкали понад 10 тисяч.

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У мене в гостях у хатинці мій старий друг і кум, який хрестив мого сина Миколая,

– підписав фото Саакашвілі і продублював російською мовою.

Саме під час Помаранчевої Революції у 2004-му Саакашвілі вперше з'явився в українському політичному просторі. Тоді він стояв на Майдані та підтримував свого друга Віктора Ющенка. Через два роки Ющенко і відома балерина Ніно Ананіашвілі стали хрещеними батьками другого сина Саакашвілі Николоза.

Додамо, що Саакашвілі часто на своїй фейсбук-сторінці публікує фото із відомими в Україні людьми. Так, у жовтні 2019 року він змінив квартиру в Одесі і влаштував гучне новосілля. На свято до нього прийшли гуморист Олег Філімонов, журналіст Валерій Хаїт та режисер Олег Сенцов, якого вже тоді визволили з російського полону.



Саакашвілі та Україна: головні дати / Інфографіка 24 каналу