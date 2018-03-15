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Моя миссия полностью выполнена, – Гонтарева

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Гонтарева считает выполненной свою миссию на посту главы НБУ
Гонтарева считает выполненной свою миссию на посту главы НБУ / Фото из открытых источников

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что полностью выполнила поставленные перед собой, как главой центробанка, задачи.

Об этом она заявила во время отчета в Верховной Раде.

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"Я пришла в Нацбанк для проведения реформ. Поэтому, когда все реформы, которые немедленно требовали украинская экономика и банковский сектор были сделаны, я считала свою миссию полностью выполненной и в апреле прошлого года я подала президенту официальное заявление об отставке по собственному желанию", – отметила Гонтарева.

Также, экс-глава Нацбанка призвала все ветви власти непрерывно работать над снижением уровня инфляции в Украине до 5% в течение следующих двух лет.

Напомним, 15 апреля Верховная Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы НБУ. За ее увольнение проголосовали 342 народных депутата, против – 1, воздержались – 2, 32 нардепа не голосовали.

Валерия Гонтарева была главой НБУ с 19 июня 2014 года.

Теги: Новости политики Новости Украины
Источник: 24 Канал
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