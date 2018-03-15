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Моя місія повністю виконана, – Гонтарева

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Гонтарева вважає виконаною свою місії на посаді глави НБУ
Гонтарева вважає виконаною свою місії на посаді глави НБУ / Фото з відкритих джерел

Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева вважає, що повністю виконала поставлені перед собою, як главою центробанку, завдання.

Про це вона заявила під час звіту у Верховній Раді.

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"Я прийшла до Нацбанку для проведення реформ. Тому, коли всі реформи, які негайно потребували українська економіка і банківський сектор були зроблені, я вважала свою місію повністю виконаною і в квітні минулого року я подала президенту офіційну заяву про відставку за власним бажанням", – наголосила Гонтарева.

Також, екс-глава Нацбанку закликала всі гілки влади безупинно працювати над зниженням рівня інфляції в Україні до 5% протягом наступних двох років.

Нагадаємо, 15 квітня Верховна Рада звільнила Валерію Гонтареву з посади голови НБУ. За її звільнення проголосували 342 народні депутати, проти – 1, утримались – 2, 32 нардепи не голосували.

Валерія Гонтарева була головою НБУ з 19 червня 2014 року.

Теги: Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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