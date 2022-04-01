"Молчит, с*ка": Лукашенко уже не рассказывает "Если бы не мы, Украина бы напала..."

Александр Лукашенко в первые дни войны России с Украиной пытался всех убедить, что " если бы не Беларусь, Украина бы напала...". Война продолжается уже более месяца, а Лукашенко теперь молчит.

Об этом в эфире 24 канала сказал журналист Роман Цимбалюк. Он пояснил, что Лукашенко замолчал, потому что испугался санкций против России.

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"Вы заметили, что в последнее время не слышно голосов из Минска? Лукашенко свой язык проглотил, теперь не говорит ничего на тему "Если бы не мы, Украина бы напала...", – подчеркнул Цимбалюк.

Молчит, с*ка, а почему? Потому что понимает, что расклад сильно изменился. Россию обложили санкциями со всех сторон,

– добавил журналист.

Лукашенко испугался

В России просто невозможно купить валюту. Это создает множество проблем в разных сферах. Именно поэтому заявлений о возможном участии Беларуси в войне уже почти нет.

"Из-под Киева оккупанты бегут. Разумеется, на Донбассе белорусы точно наступать не будут. Поэтому на данный момент надо насладиться победой", – подытожил Цимбалюк.

Смотрите эфир Романа Цимбалюка на 24 канале: