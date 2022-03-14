Молдова активно принимает беженцев: сколько украинцев пересекли границу с соседней страной

Соседняя Молдова стала одной из стран, которая активно принимает украинцев после того, как Россия начала войну. О каком количестве людей идет речь – читайте далее.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску рассказал о ситуации с украинскими беженцами.

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Молдова принимает украинских беженцев

Согласно данным дипломата, с начала российской агрессии границу с Молдовой пересекло более 328 тысяч украинцев. При этом примерно 101 тысяча беженцев из Украины находятся в приютах или частных домах по всей стране. В частности, речь идет о 48 254 несовершеннолетних.

Активно принимает украинцев Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, Чехия, Эстония, Ирландия, Великобритания, Испания и Германия. Больше обо всех условиях для беженцев читайте по ссылке.

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