Россия ночью 24 февраля начала атаку на города Украины. Звуки взрывов были слышны даже в городах Молдовы, сообщает 24 канал.

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В городах Молдовы слышали взрывы из Украины

Более того, взрывы со стороны Украины были слышны даже в Кишиневе – столице Молдовы. Жители страны пишут, что прежде всего слышали в таких городах, как:

Приднестровье;

Страшены;

Унгены;

Новые Аненны;

Рышканы.

Люди не понимали, что происходит. Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что в настоящее время посольство эвакуируется. Также опубликовали горячие линии и электронную почту для граждан, которые находятся в Украине:

068 384 2016;

kiev@mfa.gov.md.