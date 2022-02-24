Россия ночью 24 февраля начала атаку на города Украины. Звуки взрывов были слышны даже в городах Молдовы, сообщает 24 канал.
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В городах Молдовы слышали взрывы из Украины
Более того, взрывы со стороны Украины были слышны даже в Кишиневе – столице Молдовы. Жители страны пишут, что прежде всего слышали в таких городах, как:
- Приднестровье;
- Страшены;
- Унгены;
- Новые Аненны;
- Рышканы.
Люди не понимали, что происходит. Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что в настоящее время посольство эвакуируется. Также опубликовали горячие линии и электронную почту для граждан, которые находятся в Украине:
068 384 2016;
kiev@mfa.gov.md.