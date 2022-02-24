Росія вночі 24 лютого почала атаку на міста України. Звуки вибухів було чути навіть у містах Молдови, інформує 24 канал.

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У містах Молдови чули вибухи з України

Ба більше, вибухи з боку України було чутно навіть у Кишиневі – столиці Молдови. Мешканці країни пишуть, що насамперед чули у таких містах, як:

Придністров'ї;

Страшенах;

Унгенах;

Нових Аненах;

Ришканах.

Люди не розуміли, що відбувається. Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що наразі посольство евакуюється. Також опублікували гарячі лінії та електронну пошту для громадян, які зараз перебувають в Україні: