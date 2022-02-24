Росія вночі 24 лютого почала атаку на міста України. Звуки вибухів було чути навіть у містах Молдови, інформує 24 канал.
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У містах Молдови чули вибухи з України
Ба більше, вибухи з боку України було чутно навіть у Кишиневі – столиці Молдови. Мешканці країни пишуть, що насамперед чули у таких містах, як:
- Придністров'ї;
- Страшенах;
- Унгенах;
- Нових Аненах;
- Ришканах.
Люди не розуміли, що відбувається. Міністерство закордонних справ Молдови заявило, що наразі посольство евакуюється. Також опублікували гарячі лінії та електронну пошту для громадян, які зараз перебувають в Україні:
- 068 384 2016;
- kiev@mfa.gov.md.