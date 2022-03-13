Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие
13 марта 2022 , 13:07Читати новину українською
Источник:телеграм-канал Михаила Федорова
Михаил Федоров сообщил, что Молдова начинает принимать цифровые документы в приложении Дия.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины в своем телеграм-канале.
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Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие. Уверен, что это только начало великой международной истории.
– сообщил Михаил Федоров.
Дия (Дія)
Мобильное приложение, вебпортал и бренд цифрового государства в Украине, разработаны Министерством цифровой трансформации Украины. Дия была впервые представлена в 2019 году и официально запущена в 2020 году.
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