Михаил Федоров сообщил, что Молдова начинает принимать цифровые документы в приложении Дия.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины в своем телеграм-канале.

К теме: С "посланием" оккупантам: в Дие уже появилось цифровое удостоверение єДокумент

Республика Молдова начинает принимать цифровые документы в Дие. Уверен, что это только начало великой международной истории.

– сообщил Михаил Федоров.

Дия (Дія)

Мобильное приложение, вебпортал и бренд цифрового государства в Украине, разработаны Министерством цифровой трансформации Украины. Дия была впервые представлена в 2019 году и официально запущена в 2020 году.

Вас это может заинтересовать – Какая страна может стать следующей жертвой Кремля: смотрите видео