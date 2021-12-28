Президент заявила, что Молдова хочет мира и не представляет военной угрозы ни для кого.
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Нет никакой инициативы об отказе от нейтралитета или вступлении в НАТО,
– сказала Санду.
Политик подчеркнула необходимость укреплять безопасность и сохранять стабильность в стране.
Если в стране будет неспокойно, то не смогут заниматься реформой юстиции, улучшением делового климата. Санду добавила, что многое зависит от того, как будут действовать внутри страны.
Молдова будет добиваться присоединения к ЕС
Однако Санду отметила, что Молдова будет добиваться присоединения к Евросоюзу. Она считает эту цель вполне реальной. Хотя существуют внешние вызовы и риски, которые могут тормозить процесс.
Что говорит Санду об отношениях с Россией
Кроме того, президента спросили, не пострадают ли отношения Молдовы с Россией из-за курса на евроинтеграцию. Санду ответила, что подобный риск существует. Однако другим странам следует уважать выбор друг друга.
"Тот факт, что мы продвигаемся в сторону ЕС, не означает, что мы не можем иметь конструктивных и прагматических отношений с Россией. Есть примеры стран ЕС, которые поддерживают хорошие отношения с Россией", – подытожила политик.
Как изменилась Молдова при Санду
- Майя Санду одержала победу на президентских выборах в ноябре 2020 года. Ее главным конкурентом был бывший президент Игорь Додон. Он был известен своими пророссийскими взглядами. Зато у Санду европейские устремления.
- Уже в январе суд в Молдове признал закон об особом статусе русского языка неконституционным.
- В апреле 2021 года Санду распустила парламент Молдовы и назначила досрочные выборы. Это было одним из ее предвыборных обещаний.
- Выборы прошли 11 июля. Партия Санду "Действие и солидарность" получила 52,69% голосов граждан, блок Партии социалистов и Партии коммунистов – 27,24%, партия "Шор" – 5,75%.