Президентка заявила, що Молдова хоче миру та не представляє військової загрози ні для кого.
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Немає жодної ініціативи про відмову нейтралітету або вступ до НАТО,
– сказала Санду.
Політикиня наголосила на необхідності зміцнювати безпеку та зберігати стабільність у країні.
Якщо в країні буде неспокійно, то не зможуть займатися реформою юстиції, поліпшенням ділового клімату. Санду додала, що багато залежить від того, як діятимуть всередині країни.
Молдова добиватиметься приєднання до ЄС
Однак Санду зазначила, що Молдова добиватиметься приєднання до Євросоюзу. Вона вважає цю мету цілком реальною. Хоча й існують зовнішні виклики та ризики, які можуть гальмувати процес.
Що каже Санду про стосунки з Росією
Крім того, президентку запитали, чи не постраждають відносини Молдови з Росією через курс на євроінтеграцію. Санду відповіла, що такий ризик існує. Проте іншим країнам слід поважати вибір один одного.
"Той факт, що ми просуваємось у бік ЄС, не означає, що ми не можемо мати конструктивних та прагматичних відносин із Росією. Є приклади країн ЄС, які підтримують добрі відносини з Росією", – підсумувала політикиня.
Як змінилась Молдова при Санду
- Майя Санду перемогла на президентських виборах у листопаді 2020 року. Її головним конкурентом був колишній президент Ігор Додон. Він був відомий своїми проросійськими поглядами. Натомість Санду має європейські прагнення.
- Вже у січні суд у Молдові визнав закон про особливий статус російської мови неконституційним.
- У квітні 2021 Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори. Це було однією з її передвиборчих обіцянок.
- Вибори пройшли 11 липня. Партія Санду "Дія та солідарність" отримала 52,69% голосів громадян, блок Партії соціалістів і Партії комуністів – 27,24%, партія "Шор" – 5,75%.