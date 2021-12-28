Президентка заявила, що Молдова хоче миру та не представляє військової загрози ні для кого.

Читайте також Санду в ООН закликала Росію забрати всі свої війська з Придністров'я

Немає жодної ініціативи про відмову нейтралітету або вступ до НАТО,

– сказала Санду.

Політикиня наголосила на необхідності зміцнювати безпеку та зберігати стабільність у країні.

Якщо в країні буде неспокійно, то не зможуть займатися реформою юстиції, поліпшенням ділового клімату. Санду додала, що багато залежить від того, як діятимуть всередині країни.

Зверніть увагу! З 1994 року Молдова співпрацює з НАТО за програмою "Партнерство заради миру", а з 2006 року співробітництво розвивається в рамках IPAP – індивідуальних планів співпраці. У грудні 2016 року в Кишиневі відкрили бюро зв'язків НАТО.

Молдова добиватиметься приєднання до ЄС

Однак Санду зазначила, що Молдова добиватиметься приєднання до Євросоюзу. Вона вважає цю мету цілком реальною. Хоча й існують зовнішні виклики та ризики, які можуть гальмувати процес.

Що каже Санду про стосунки з Росією

Крім того, президентку запитали, чи не постраждають відносини Молдови з Росією через курс на євроінтеграцію. Санду відповіла, що такий ризик існує. Проте іншим країнам слід поважати вибір один одного.

"Той факт, що ми просуваємось у бік ЄС, не означає, що ми не можемо мати конструктивних та прагматичних відносин із Росією. Є приклади країн ЄС, які підтримують добрі відносини з Росією", – підсумувала політикиня.

Як змінилась Молдова при Санду