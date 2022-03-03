Молдова официально подала заявку на вступление в ЕС: красноречивое видео
3 марта 2022 , 18:27Читати новину українською
Источник:Маяй Санду
Вслед за Украиной и Грузией заявку на присоединение к Европейскому Союзу подала и Молдова, тоже пострадавшая от российской агрессии.
Соответствующий документ в четверг, 3 марта, подписала президент Молдовы Майя Санду. Политика не победила на выборах в ноябре 2020 года.
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Молдавия подала заявку на вступление в ЕС
В комментариях к видео люди активно приветствуют это решение властей Молдавии.
Подписание заявки на вступление Республики Молдова в ЕС: смотрите видео