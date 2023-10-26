Соответствующую информацию журналистам сообщила наша Госпогранслужба. Они объяснили, как произошло возвращение украинцев.

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Как Молдова вернула граждан Украины

В Государственной пограничной службе рассказали, что с 24 февраля 2022 года по 1 октября 2023 года приняли от компетентных органов Молдовы 35 граждан Украины, которые въехали или находились на территории Молдовы с нарушением законодательства о пересечении государственной границы.

Ведомство заверило, что передача и прием граждан между Молдовой и Украиной осуществляется на основании соглашения о реадмиссии (соглашение между государствами о принудительной высылке человека) лиц, заключенных между нашим Кабмином и правительством Молдовы. Договор о реадмиссии государства был заключен в 2017 году.

Кого имеет право возвращать Украину

Издание отметило, что пограничная служба Украины отвечает за осуществление реадмиссии собственных граждан исключительно по ускоренной процедуре. То есть говорится о случаях возвращения людей, когда молдавские пограничники задержали этих людей в приграничном районе в течение 48 часов с момента незаконного пересечения ими государственной границы.

В то же время, если человек законно или нет уже оказался в Молдове и просит убежища, то молдавские власти не имеют права выдавать его в другую страну. Исключают только случаи, когда гражданин представляет угрозу безопасности Молдовы.

Более того, журналисты заверили, что уже отправили в Пограничную полицию Молдовы запрос о ситуации с 35 гражданами Украины, которых с начала войны выдали по договору о реадмиссии. В частности, издание спросило, пригласил ли кто-то из них запросил приют в Молдове, и рассматривала ли молдавская сторона этих граждан Украины как беженцев.

У Зеленского объясняли, будут ли наказываться за незаконный выезд за границу

Представитель президента Федор Вениславский считает, что уголовное преследование уклоняющихся может иметь и негативные последствия.

Член Комитета по вопросам нацбезопасности и обороны рассказал, что пока непросто определить, кто из мужчин, покинувших Украину, уехал законно, а кто нет. В то же время, другая история с мужчинами, которые выехали через систему "Шлях" и не вернулись. В этом случае нужно выяснять, какие именно нормы закона нарушил этот человек и нарушил ли вообще. В частности, можно ли считать, что он незаконно пересек государственную границу.

Федор Вениславский объяснил, что они разрабатывали проект закона, который предусматривал наказание для нарушителей, но затем изменили мнение.

Когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение – мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину,

– заявил нардеп.

Именно поэтому Вениславский убежден, что пока не следует вводить наказание для людей, так пересекших границу.