Відповідну інформацію журналістам повідомила наша Держприкордонслужба. Вони пояснили, як відбулось повернення українців.

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Як Молдова повернула громадян України

У Державній прикордонній службі розповіли, що з 24 лютого 2022 року по 1 жовтня 2023 року прийняли від компетентних органів Молдови 35 громадян України, які в'їхали або перебували на території Молдови з порушенням законодавства про перетин державного кордону.

Відомство запевнило, що передача та приймання громадян між Молдовою та Україною здійснюється на підставі угоди про реадмісію (угоду між державами про примусове висилання людини) осіб, укладених між нашим Кабміном та урядом Молдови. Договір про реадмісію держави уклали у 2017 році.

Кого має право повертати Україна

Видання зауважило, що прикордонна служба України відповідає за здійснення реадмісії власних громадян виключно за прискореною процедурою. Тобто мовиться про випадки повернення людей, коли молдавські прикордонники затримали цих людей у прикордонному районі протягом 48 годин із моменту незаконного перетину ними державного кордону.

Водночас якщо людина законно чи ні вже опинилася в Молдові та просить притулку, то молдовська влада не має права видавати її в іншу країну. Винятком є тільки випадки, коли громадянин становить загрозу безпеці Молдови.

Ба більше, журналісти запевнили, що вже відправили в Прикордонну поліцію Молдови запит щодо ситуації з 35 громадянами України, яких з початку війни видали за договором про реадмісію. Зокрема, видання запитало, чи хтось із них запросив притулок у Молдові, і чи розглядала молдавська сторона цих громадян України як біженців.

У Зеленського пояснювали, чи каратимуть за незаконний виїзд за кордон

Представник президента Федір Веніславський вважає, що кримінальне переслідування ухилянтів може мати й негативні наслідки.

Член Комітету з питань нацбезпеки і оборони розповів, що наразі непросто визначити, хто з чоловіків, які покинули Україну, виїхали законно, а хто – ні. Водночас інша історія з чоловіками, які виїхали через систему "Шлях" та не повернулись. У цьому випадку треба з'ясовувати, які саме норми закону порушила ця людина і чи порушила взагалі. Зокрема, чи можна вважати, що вона незаконно перетнула державний кордон.

Федір Веніславський пояснив, що вони розробляли проєкт закону, який передбачав покарання для порушників, проте потім змінили думку.

Коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише стимулювати повернення – ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну,

– заявив нардеп.

Саме тому Веніславський переконаний, що наразі не слід вводити покарання для людей, які так перетнули кордон.