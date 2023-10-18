Наразі важко назвати точну цифру військовозобов'язаних, які незаконно перетнули кордон після 24 лютого 2022 року. Про це заявив член Комітету з питань нацбезпеки і оборони Федір Веніславський і уточнив, чи таки планують карати таких чоловіків.

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Визначити, хто порушник, а хто ні – непросто

Веніславський визнав, що сьогодні непросто визначити, хто із чоловіків, які покинули Україну, виїхали законно, а хто – ні. Вони могли скористатися підробними документами – наприклад, про інвалідність чи непридатність до служби. У цьому випадку теоретично йдеться про кримінальне покарання.

Також чоловіки могли перейти кордон поза пунктом пропуску – лісом, горами, річкою. Тоді це адміністративне правопорушення.

Зовсім інша історія, коли чоловік виїхав законно, накриклад, через систему "Шлях", але потім не повернувся. Тоді треба з'ясовувати, які саме норми закону порушила ця людина і чи порушила взагалі, зокрема, чи можна вважати, що вона незаконно перетнула державний кордон.

Важливо, що ніхто не може бути примушений примусово повернутися в Україну, якщо він законно перетнув державний кордон,

– наголосив Веніславський.

Посадовець зазначив, що визначати порушників складно, бо немає статистики і юридичних фактів.

Покарання може мати зворотній ефект

Депутат розповідає, що у свій час його Комітет навіть розробляв законопроєкт, який передбачав кримінальне покарання для чоловіків, що виїхали з України під час воєнного стану і не повернулися. Однак, додав Веніславський, з часом його думка з цього питання змінилася.

Коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише стимулювати повернення – ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну,

– зазначив політик.

Веніславський вважає, що зараз не слід вводити покарань для таких людей. Треба враховувати, зокрема, демографічну політику та збереження української нації.

Водночас депутат виступає за переслідування осіб, які купили собі підроблені документи і змогли виїхати. Втім, зауважує, що кожен окремий випадок має бути розслідуваний, а рішення повинен ухвалювати суд.

Покарання для ухилянтів за кордоном: які заяви лунали раніше

У ДПСУ заявляли, що військовозобов'язані, які незаконно виїхали з України, коли повернуться, будуть притягнуті до відповідальності.

У МВС теж припустили, що ухилянти після повернення з-за кордону можуть понести відповідальність. За словами очільника МВС Ігоря Клименка, йдеться, зокрема, про штрафи. Якщо виїзд за кордон здійснили за підробними документами – тоді це кримінальна відповідальність. Міністр уточнив, що ще потрібно напрацювати загальний підхід до розв'язання цієї проблеми.