Молдова помогает российским металлургам выходить из-под санкций: расследование

Молдавские металлообрабатывающие компании, расположенные, в том числе в Приднестровье, приобретают металлургическое сырье и продукцию в России.

Этим они помогают подсанкционным российским металлургам обходить санкции ЕС и попадать на рынок Евросоюза.

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Об этом говорится в расследовании "Обозревателя" "Стальные схемы: как Молдова и Приднестровье позволяют РФ обходить европейские санкции".

Как пишет издание, с начала российско-украинской войны официальный Кишинев занял очень сдержанную позицию по военному конфликту, по сути, отказавшись вводить какие-либо существенные санкции против России.

Однако Президент Молдовы Майя Санду пообещала, что не допустит случайной или целенаправленной помощи России со стороны Молдовы для обхода наложенных на нее санкций.

"Впрочем, наличие в стране "серой зоны" в виде Приднестровья, глубоко интегрированной в молдавскую экономику, позволяет говорить об обратном. Первой ласточкой обхода санкций стала металлургическая отрасль. На днях стало известно, что две компании, центр которых расположен в Приднестровье, купили у России металлопродукцию и сырье с целью дальнейшей перепродажи не только на молдавском рынке, но и на рынках ЕС, в частности, Румынии", – утверждает "Обоз".

Главная причина в цене металла

Во второй половине апреля морской порт Новороссийска оставили два танкера, загруженные российской продукцией. Порт назначения обоих судов – Джурджулешты. Главная причина, почему молдавско-приднестровские компании под угрозой жесточайших санкций ЕС продолжают закупать российский металл, в его цене. После того как меткомпании России потеряли рынки сбыта в Европе, они начали распродавать свою продукцию с существенным дисконтом, особенно в тех странах, которые не присоединились к санкциям. Такой "серый импорт" из России полностью убивает конкурентоспособность украинских предприятий.

Рынок Молдовы – небольшой, однако эти объемы могли бы стать подспорьем для отечественных металлургов, которые ищут и цепляются за любые заказы. В условиях ограниченного экспорта меткомбинатам важно гарантировать объемы сбыта в Украине. А ведь государство получает выгоду в виде работы производственных цепочек в экономике, занятости населения в прифронтовых районах и в налоговых вычетах.

Все эти схемы импорта стальной "подсанкционки" в Молдову вызывают множество вопросов, в частности, почему официальный Кишинев придерживается санкций против России в финансово-банковской системе, но абсолютно потакает в сфере торговли металлом.

"В свою очередь, Киеву необходимо интенсифицировать давление на Молдову для закрытия всевозможных лазейок для обхода санкций, именно этим сейчас занимается рабочая группа Ермака-Макфола. Вполне возможно, что личная встреча президентов Владимира Зеленского и Майи Санду в Киеве, который за последний месяц посетили множество мировых лидеров, поможет закрыть все "дыры" в серых схемах", – отмечает издание.

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