Молдова предложила Украине первую военную помощь в виде бригады саперов

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что также планирует оказать военную помощь – послать бригаду саперов.

Сбежавшая из-под Киева захватническая армия оставила после себя немало опасностей – мин, растяжек и т.д. Территории, на которых находились оккупанты, нужно будет разминировать.

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Молдова готова выслать в Украину бригаду саперов

Санду намерена отправить в Украину первую военную помощь – бригаду саперов, которые помогут разминировать освобожденные от оккупантов населенные пункты Киевщины.

Мы стараемся помочь Украине и предоставить транспортные артерии. Предложили помочь им саперами и оказать гуманитарную помощь. Это то, что мы можем,

– отметила Санду.

Кроме того, президент добавила, что банковская система Молдовы присоединилась к пакету финансовых санкций, которые страны ЕС ввели против страны-террористки.

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