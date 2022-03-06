Молдова приняла около 250 тысяч беженцев из Украины – Санду
6 марта 2022 , 13:03Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Сегодня"
В результате войныш, которую развязали российские оккупанты против Украины – многие наши граждане вынуждены искать убежища в других государствах. В частности, страна-соседка Молдова успела приютить уже около 250 тысяч беженцев.
"Молдова приняла около 250 тысяч беженцев из Украины", – заявила президент Молдовы Майя Санду.
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Это около 3% населения всей Молдовы.
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