Молдова приняла около 250 тысяч беженцев из Украины – Санду

6 марта 2022 , 13:03
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Источник:

телеграмм-канал "Сегодня"

В результате войныш, которую развязали российские оккупанты против Украины – многие наши граждане вынуждены искать убежища в других государствах. В частности, страна-соседка Молдова успела приютить уже около 250 тысяч беженцев.

"Молдова приняла около 250 тысяч беженцев из Украины", – заявила президент Молдовы Майя Санду.

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Это около 3% населения всей Молдовы.

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Автор: Олена Данилів