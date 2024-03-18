Президент Майя Санду заявила, что референдум о вступлении Молдовы в Евросоюз состоится в октябре этого года. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Что заявила президент Молдовы

Для большинства граждан Молдовы ЕС является проектом мира и процветания, тогда как Россия постоянно пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. Мы ожидаем, что эти нападки и провокации со стороны России будут продолжаться, но я призываю граждан не пугаться и поддержать проевропейский референдум, поскольку ЕС является единственным вариантом, который может обеспечить мир,

– сказала Санду.

Она отметила, что референдум о вступлении Молдовы в Европейский Союз состоится в октябре.

Кроме этого, Санду сообщила, что она попросила парламент Молдовы начать процедуру конституционного плебисцита, который запланирован на тот же день, что и президентские выборы в стране (точная дата которых еще неизвестна).

Что предшествовало