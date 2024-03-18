Традиционно россияне, сообщив об инциденте, обвинили в нем Украину. Журналист-расследователь RISE Moldova Владимир Тхорик в эфире 24 Канала объяснил, что за все, что происходит в так называемом Приднестровье, отвечает Россия.
К теме Дискриминация русскоязычных: Кремль готовит гибридную войну против еще одной страны, – ISW
Кто стоит за уничтожением вертолета
Воинскую часть в Тирасполе в непризнанном Приднестровье атаковал дрон-камикадзе. В результате удара был уничтожен многоцелевой вертолет Ми-8. Сейчас следственный комитет ПМР расследует диверсию.
В приднестровских источниках говорят, что дрон прилетел с территории Украины, потому что там неподалеку украинская граница. Но нужно помнить, что в восточных регионах Молдовы расположена группировка российских войск – около 1000 человек – так называемый "Западный военный округ",
– подчеркнул Владимир Тхорик.
То есть в Молдове находится российская армия, которая воюет с Украиной. На ней и держится оккупационная администрация в непризнанном Приднестровье.
"Все, что происходит в Приднестровье, в частности нарушение прав людей, – это ответственность России. Таково решение Страсбургского суда, поскольку Россия более 30 лет назад оккупировала восточные регионы страны, и эта оккупация продолжается, в частности, благодаря военному присутствию России. Поэтому если там стоит или летает самолет – его рано или поздно взорвут россияне", – подчеркнул журналист-расследователь.
До сих пор точно неизвестно, кому именно принадлежал этот самолет – или российской, или так называемой приднестровской армии. Впрочем ,обычно бенефициаром всей техники, которую против воли Молдовы размещают в Приднестровье, является Россия.
Взрыв в Приднестровье: контекст
- Так называемое "министерство госбезопасности Приднестровья" днем 17 марта сообщило об атаке беспилотника на военную базу. Там произошел взрыв, после которого начался пожар. Как выяснилось, в результате удара дроном был уничтожен вертолет Ми-8. Россияне поспешили обвинить во всем Украину.
- Впрочем в Бюро реинтеграции Молдовы официально заявили, что держат связь с украинской стороной и не подтверждают, что за атакой на непризнанное Приднестровье стоит Киев.
- Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Общественному отметил, что удар беспилотником по вертолету Ми-8 – это провокация России.