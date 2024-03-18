Традиційно росіяни, повідомивши про інцидент, звинуватили у ньому Україну. Журналіст-розслідувач RISE Moldova Володимир Тхорик в етері 24 Каналу пояснив, що за все, що відбувається у так званому Придністров'ї, відповідає Росія.
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Хто стоїть за знищенням вертольота
Військову частину в Тирасполі у невизнаному Придністров'ї атакував дрон-камікадзе. Внаслідок удару був знищений багатоцільовий вертоліт Мі-8. Наразі слідчий комітет ПМР розслідує диверсію.
У придністровських джерелах кажуть, що дрон прилетів з території України, тому що там неподалік український кордон. Але потрібно пам'ятати, що у східних регіонах Молдови розташоване угруповання російських військ – близько 1000 осіб – так званий "Західний воєнний округ",
– наголосив Володимир Тхорик.
Тобто в Молдові перебуває російська армія, яка воює з Україною. На ній і тримається окупаційна адміністрація у невизнаному Придністров'ї.
"Все, що відбувається у Придністров'ї, зокрема порушення прав людей, – це відповідальність Росії. Таким є рішення Страсбурзького суду, оскільки Росія більш як 30 років тому окупувала східні регіони країни, і ця окупація продовжується, зокрема, завдяки військовій присутності Росії. Тому якщо там стоїть або літає літак – його рано чи пізно підірвуть росіяни", – підкреслив журналіст-розслідувач.
Досі достеменно невідомо, кому саме належав цей літак – чи російській, чи так званій придністровській армії. Втім зазвичай бенефіціаром всієї техніки, яку проти волі Молдови розміщують у Придністров'ї, є Росія.
Вибух у Придністров'ї: контекст
- Так зване "міністерство держбезпеки Придністров'я" вдень 17 березня повідомило про атаку безпілотника на військову базу. Там стався вибух, після якого почалася пожежа. Як з'ясувалося, внаслідок удару дроном було знищено вертоліт Мі-8. Росіяни поспішили звинуватити у всьому Україну.
- Втім у Бюро реінтеграції Молдови офіційно заявили, що тримають зв'язок з українською стороною та не підтверджують, що за атакою на невизнане Придністров'я стоїть Київ.
- Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі Суспільному наголосив, що удар безпілотником по вертольоту Мі-8 – це провокація Росії.