Президент Мая Санду заявила, що референдум про вступ Молдови в Євросоюз відбудеться у жовтні цього року. Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Що заявила президент Молдови

Для більшості громадян Молдови ЄС є проєктом миру та процвітання, тоді як Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. Ми очікуємо, що ці нападки та провокації з боку Росії триватимуть, але я закликаю громадян не лякатися та підтримати проєвропейський референдум, оскільки ЄС є єдиним варіантом, який може забезпечити мир,

– сказала Санду.

Вона зазначила, що референдум про вступ Молдови в Європейський Союз відбудеться у жовтні.

Крім цього, Санду повідомила, що вона попросила парламент Молдови розпочати процедуру конституційного плебісциту, який запланований на той самий день, що й президентські вибори в країні (точна дата яких ще невідома).

Що передувало