Президент Мая Санду заявила, що референдум про вступ Молдови в Євросоюз відбудеться у жовтні цього року. Про це повідомляє видання Bloomberg.
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Що заявила президент Молдови
Для більшості громадян Молдови ЄС є проєктом миру та процвітання, тоді як Росія постійно намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові. Ми очікуємо, що ці нападки та провокації з боку Росії триватимуть, але я закликаю громадян не лякатися та підтримати проєвропейський референдум, оскільки ЄС є єдиним варіантом, який може забезпечити мир,
– сказала Санду.
Вона зазначила, що референдум про вступ Молдови в Європейський Союз відбудеться у жовтні.
Крім цього, Санду повідомила, що вона попросила парламент Молдови розпочати процедуру конституційного плебісциту, який запланований на той самий день, що й президентські вибори в країні (точна дата яких ще невідома).
Що передувало
- В грудні 2023 року Майя Санду, президентка Молдови, заявила про прагнення провести референдум восени 2024 року.
- Майя Санду закликала парламент держави до ініціювання організації референдуму.
- Його мають провести восени 2024 року і під час нього вирішальним буде голос мешканців країни. Вони визначаться, чи прагнуть бачити Молдову в ЄС.