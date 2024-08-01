Решение выслать российского дипломата было принято сразу после обысков в парламенте Молдовы. Их провели 31 июля сотрудники Службы разведки и безопасности (SIS) и Прокуратуры по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы (PCCOCS).

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Молдова объявила российского дипломата персоной нон-грата

После обысков на 72 часа задержали сотрудника парламента и сотрудника пограничной полиции по подозрению в государственной измене и заговоре.

По версии прокуратуры, они собирали и передавали сотруднику посольства России в Кишиневе информацию, которая "вредит интересам Республики Молдова".

Как сообщают СМИ, одним из задержанных стал руководитель юридического департамента парламента Ион Крянге. Его якобы поймали с поличным во время передачи информации сотрудникам посольства России в Кишиневе.

Как реагируют в России

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва расценивает решение Молдовы как "еще одно проявление агрессивного антироссийского курса".

Фабрикация и раскрутка "шпионских историй" свидетельствуют о потере официальным Кишиневом способности к адекватным действиям,

– цинично прокомментировала Захарова, не изменяя своему стилю высказываний.

К слову, в начале июня журналисты сообщали, что бывший глава генштаба Молдовы Игорь Горган мог работать на российское ГРУ в течение последних 20 лет. В частности, он мог быть информатором главного разведывательного управления России.