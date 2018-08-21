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Молдова может отказаться от российского газа

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Молдова может отказаться от российского газа
Молдова может отказаться от российского газа / Фото из открытых источников

Правительство Молдовы пока не будет проводить переговоры с российским концерном "Газпром" о подписании нового соглашения о поставках газа. Сейчас Молдова покупает газ у "Газпрома" по соглашению, которое было подписано в 2008 году.

Об этом 19 августа заявил молдавский министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич, сообщает DW.

Министр пояснил, что действующее соглашение с "Газпромом" действует до конца 2019 года, а в Молдове рассчитывают вскоре наладить альтернативные поставки газа из Румынии. Так, в конце августа стартует строительство газопровода Кишинев – Унгены, который соединит молдавскую газовую систему с румынской.

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Габурич отметил, что пока этот газопровод не сдадут в эксплуатацию, правительство не будет вести переговоры по новому контракту с российским поставщиком.

Когда появится конкуренция на газовом рынке, за Молдову как клиента будут бороться, и правительство будет знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить самые выгодные условия,
– сказал министр.

Добавим, что строительство газопровода Унгены – Кишинев планируется завершить в течение 10 месяцев.

Теги: Новости России Энергетика Молдова Новости политики Румыния Газпром
Источник: 24 Канал
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