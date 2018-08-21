Молдова може відмовитись від російського газу

Уряд Молдови поки що не проводитиме переговори з російським концерном "Газпром" про підписання нової угоди про постачання газу. Зараз Молдова купує газ у "Газпрому" за угодою, яка була підписана у 2008 році.

Про це 19 серпня заявив молдовський міністр економіки та інфраструктури Кирило Габурич, повідомляє DW.

Міністр пояснив, що чинна угода з "Газпромом" діє до кінця 2019 року, а в Молдові розраховують невдовзі налагодити альтернативні поставки газу з Румунії. Так, наприкінці серпня стартує будівництво газопроводу Кишинів – Унгени, який з’єднає молдавську газову систему з румунською.

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Габурич зазначив, що поки цей газопровід не здадуть в експлуатацію, уряд не вестиме переговори щодо нового контракту з російським постачальником.

Коли з'явиться конкуренція на газовому ринку, за Молдову як клієнта боротимуться, і уряд знатиме, як вести подальші переговори, щоб отримати найвигідніші умови,

– сказав міністр.

Додамо, що будівництво газопроводу Унгени – Кишинів планується завершити протягом 10 місяців.