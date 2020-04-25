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      Молдова ослабляет карантин: откроют магазины и позволят гулять в парках

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      Молдова ослабляет карантин: откроют магазины
      Молдова ослабляет карантин из-за коронавируса / podrobnosti.ua

      С 27 апреля в Молдове ослабят карантин. Работу возобновят все заведения торговли, кроме торговых центров и рынков. Также позволят гулять в парках, соблюдая социальную дистанцию.

      О смягчении карантина в Молдове заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает Newsmaker.

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      С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров,
      – отметил Кику.

      Он добавил, что специализированные, отдельные магазины смогут работать, но при условии строгого соблюдения санитарных норм.

      По словам премьер-министра, людям также позволят гулять в парках. Для этого они должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более трех человек.

      Коронавирус в Молдове: основное

      • По состоянию на 24 апреля в стране зафиксировали 3 110 случаев заражения коронавирусом. От недуга умерли 84 человека, выздоровели 755.
      • 17 марта в Молдове объявили чрезвычайное положение.

       

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Молдова Новости политики
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