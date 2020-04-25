Молдова ослабляет карантин: откроют магазины и позволят гулять в парках

С 27 апреля в Молдове ослабят карантин. Работу возобновят все заведения торговли, кроме торговых центров и рынков. Также позволят гулять в парках, соблюдая социальную дистанцию.

О смягчении карантина в Молдове заявил премьер-министр Ион Кику, сообщает Newsmaker.

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С 27 апреля возобновят работу все точки розничной торговли, независимо от категории, за исключением рынков и торговых центров,

– отметил Кику.

Он добавил, что специализированные, отдельные магазины смогут работать, но при условии строгого соблюдения санитарных норм.

По словам премьер-министра, людям также позволят гулять в парках. Для этого они должны соблюдать социальную дистанцию и не собираться группами более трех человек.

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